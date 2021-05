Giovedì 13 maggio 2021 - 21:14

Centinaio: inaccettabile dealcolazione anche parziale vini Dop

Incomprensibile che Francia e Spagna abbiano aderito a proposta

Roma, 13 mag. (askanews) – “Bene che l’Italia faccia fronte comune e le forze politiche siano unite nel respingere l’ennesimo tentativo di penalizzare un prodotto che è la punta di diamante del nostro agroalimentare e parte della Dieta Mediterranea. Non si può pensare di chiamare vino qualcosa che vino non è. La dealcolazione, anche solo parziale, per i vini Dop Igp non è negoziabile”. Lo ribadisce in una nota il sottosegretario Mipaaf Gian Marco Centinaio.

“No a procedimenti che stravolgerebbero le caratteristiche organolettiche e comprometterebbero il legame con il territorio che è una delle caratteristiche distintive delle nostre produzioni, come ha ricordato il ministro Patuanelli, che a fine maggio ribadirà in sede europea l’opposizione dell’Italia al recente compromesso raggiunto ad aprile. Ci sembra incomprensibile – aggiunge il sottosegretario – che paesi come Francia e Spagna possano aver aderito a questa proposta. È nostro dovere difendere il vino italiano da politiche che avrebbero come unica conseguenza quella di penalizzare la nostra economia, i nostri produttori e le eccellenze che fanno grande il Made in Italy in tutto il mondo”, conclude Centinaio.