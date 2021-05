Giovedì 13 maggio 2021 - 13:26

“A giugno daremo la spallata definitiva” (Figliuolo)

"Dobbiamo arrivare all'immunità di gregge"

Venezia, 13 mag. (askanews) – “A giugno dobbiamo aprire alle altri classi e alle aziende, giugno deve essere il mese di svolta, la spallata definitiva per lasciarci indietro il periodo peggiore dobbiamo arrivare all’immunità di gregge e sono fiducioso”.Lo ha detto il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 generale Francesco Paolo Figliuolo nel corso del punto stampa nella sua prima visita ufficiale in Veneto al Pala Expo a Marghera.

” A giugno i vaccini arriveranno in modo copioso – ha proseguito il commissario – spero di diramare un calendario alle regioni a breve. Noi non facciamo magazzino, noi facciamo proiezione e controllo tutto il giorno. Abbiamo fatto un bilanciamento sul Sud fra Sicilia e Puglia e contiamo di fare ulteriori bilanciamenti su Astrazeneca per non tenere nulla in cassa, la situazione normalizzata sarà: una dose, un vaccino”, ha concluso.

