Martedì 11 maggio 2021 - 17:42

Lazio, nel weekend open day Astrazeneca per gli over 40

Nei prossimi giorni i dettagli

Roma, 11 mag. (askanews) – “Sabato 15 e domenica 16 maggio Open day Astrazeneca con ticket virtuale per gli over 40 (nati 1981). Gli Hub di somministrazione dedicati, i relativi orari e la piattaforma per i ticket virtuali verranno comunicati nei prossimi giorni”. Ne dà notizia Salute Lazio.