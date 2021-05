Lunedì 10 maggio 2021 - 15:04

Trenord lancia “gite in treno”, itinerari su rotaia in Lombardia

Tra mete laghi, centri culturali e luoghi della Via Francigena

Milano, 10 mag. (askanews) – Biglietti ferroviari che includono passaggi in battello sui laghi lombardi, itinerari sportivi in bicicletta o a piedi e visite culturali. Sono alcune della proposte di “Gite in treno”, iniziativa di Trenord, gestore del servizio ferroviario regionale lombardo, presentata in occasione di Bit 2021, che quest’anno si svolge completamente in digitale. I biglietti speciali, dal ticket treno+battello per navigare sul Lago di Lugano, sul Lario o verso Monte Isola, a sconti e biglietti treno+voucher per il noleggio bici o e-bike, o per una passeggiata sulle vie del trekking, sono in vendita sul sito trenord.it o attraverso la app Trenord.

Le proposte saranno promosse anche grazie a Lonely Planet che sta realizzando una guida, di prossima pubblicazione sul sito della casa editrice, che accompagnerà a scoprire in treno le più belle località turistiche servite dall’azienda ferroviaria lombarda. “Gite in treno” si articola in cinque categorie: Laghi, Train&Bike, Train&Trekking, Città d’arte, Divertimento. Per la prima categoria, ad esempio, sono già disponibili i ticket per i laghi di Como, d’Iseo e di Lugano. Un biglietto speciale consente, tra l’altro, di esplorare la sponda comasca del Lario con 17,50 euro per gli adulti e 8,70 euro per i ragazzi (fino ai 13 anni); comprende il viaggio in treno andata e ritorno da tutta la Lombardia a Como e la libera navigazione in battello tra le località di Cernobbio, Moltrasio, Blevio e Torno.

Altra offerta riguarda la Via Francigena e la Via Francisca. È previsto uno sconto del 10% sul biglietto ferroviario per le tratte comprese tra le stazioni che si trovano lungo i due cammini di Fede, per i viaggiatori in possesso della Credenziale del Pellegrino. È dedicato invece agli appassionati di cucina il Treno dei sapori, che attraversando la Franciacorta sui binari accompagna i viaggiatori in percorsi enogastronomici ispirati a diversi temi. Gli abbonati Trenord possono vivere questa suggestiva esperienza con il 10% di sconto. Nelle prossime settimane l’offerta si arricchirà di biglietti speciali per grandi parchi del divertimento esperienze uniche a contatto con la natura: Gardaland; Caneva; Fly Emotion; Ponte Tibetano; Navigare sull’Adda.