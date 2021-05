Lunedì 10 maggio 2021 - 19:09

Per errore iniettano a una 23enne 6 dosi del vaccino Pfizer

E' successo all'ospedale di Massa Carrara: la ragazza sta bene

Roma, 10 mag. (askanews) – Per errore le hanno somministrato una intera fiala di vaccino Pfizer, pari alle dosi che normalmente si inoculano a 6 persone, ma per fortuna dopo una notte in osservazione con i classici sintomi post vaccinazione, quali la febbre e i dolori alle ossa, è stata dimessa dall’ospedale. E’ successo all’ospedale Noa di Massa Carrara ad una studentessa di 23 anni a cui, per errore una infermiera ha iniettato una fiala intera del vaccino anticovid in unica soluzione. L’Asl Toscana Nord ha aperto una indagine interna sull’accaduto.

Red/Gca/Int2