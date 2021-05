Sabato 8 maggio 2021 - 12:57

Torna il concorso enologico Fascetta d’Oro sul Prosecco Superiore

Quest'anno deidcato al poeta Andrea Zanzotto

Roma, 8 mag. (askanews) – Sarà intitolata al poeta Andrea Zanzotto la settima edizione del Concorso Enologico Fascetta d’Oro, il premio che rende omaggio ai produttori delle Colline di Conegliano e Valdobbiadene, dal 2019 iscritte nel Patrimonio Unesco dell’Umanità. Lo ha annunciato il Comitato Provinciale UNPLI Treviso, ente promotore ufficialmente riconosciuto dal MIPAAF di quello che è, ad oggi, il primo ed unico Concorso Nazionale dedicato esclusivamente al Conegliano Valdobbiadene ed alle sue eccellenze vitivinicole.

Dopo un anno di fermo causato dal Covid, infatti, il Comitato Organizzatore Primavera del Prosecco Superiore (composto da: Unpli Treviso, Associazione Mostre Conegliano Valdobbiadene, Consorzio di Tutela Conegliano Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore, Regione del Veneto, la Provincia Treviso, la Strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene, Unione Montana delle Prealpi Trevigiane, Associazione Altamarca e Gal Altamarca) ha deciso di riproporre il 7° Concorso Enologico “Fascetta d’Oro”.

Una edizione, quella 2021, che sarà dedicata alla figura di Andrea Zanzotto, illustre poeta nato a Pieve a Soligo (TV), di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita, che più di ogni altro ha saputo celebrare la cultura e la bellezza del territorio del Conegliano Valdobbiadene attraverso le sue emozionanti liriche.

Le premiazioni dei vini vincitori si svolgeranno in occasione del Gran Galà Primavera del Prosecco Superiore, che si terrà nel mese di luglio 2021. Anche in questa edizione il partner tecnico del Concorso sarà l’Associazione Enologi Enotecnici Italiani – Assoenologi, che si occuperà delle degustazioni e delle commissioni tecniche per la valutazione dei vini.

Il concorso è aperto a tutti i produttori di Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG. La consegna delle campionature dovrà avvenire entro e non oltre entro il 16 giugno 2021.