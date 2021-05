Venerdì 7 maggio 2021 - 14:17

Migliora qualità acqua Lago Varese, obiettivo balneabilità nel 2023

Per l'estate si cerca operatore per navigazione turistica elettrica

Milano, 7 mag. (askanews) – “Quello che sembrava impossibile quando abbiamo iniziato questo lavoro sta diventando una prospettiva realistica, confermata dai dati. Il monitoraggio che stiamo conducendo con Ats sta dando riscontri positivi e conferma l’assenza di fattori che impediscono la prospettiva di una balneazione a breve. Dobbiamo continuare il lavoro al fine di garantire la balneabilità del lago, ma stiamo andando verso una possibile conferma della balneabilità nel 2023, in linea con gli impegni assunti”. Lo ha scritto in una nota l’assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, dopo avere presieduto in videoconferenza la riunione del Comitato di coordinamento dell’Accordo quadro di sviluppo territoriale (Aqst) per il risanamento del Lago di Varese.

“Il risanamento del Lago di Varese – ha aggiunto – sta procedendo in linea con il cronoprogramma – e sta portando a risultati confortanti. È stato censito oltre il 70% della rete fognaria che afferisce sul lago di Varese. L’impianto di prelievo ipolimnico ha permesso di asportare 2 tonnellate di fosforo, corrispondente al 60% del carico interno, che per il nostro Lago rappresenta un risultato molto positivo. Inoltre, l’impianto non ha prodotto impatti ambientali negativo sul Bardello e sul lago Maggiore. Grazie alla presenza delle boe limnologiche gestite da Arpa possiamo monitorare sistematicamente e in tempo reale la qualità delle acque del Lago”.

Per quanto riguarda lo sviluppo della navigazione il Comune di Varese è in contatto con alcuni operatori per valutare la possibilità di attivare per l’estate 2021 un servizio sperimentale di navigazione turistica elettrica. Si sta inoltre valutando la possibilità di partecipare al bando regionale ‘Contributi agli Enti Pubblici per la realizzazione di un’infrastruttura per la ricarica elettrica di veicoli sul territorio lombardo’, proprio per realizzare un’infrastruttura pubblica per la ricarica dei natanti.