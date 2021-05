Giovedì 6 maggio 2021 - 15:13

Vaccini, Morrone (ISG): bene proposta Biden. Situazione è drammatica

Inutile immunizzare solo Paesi ricchi

Roma, 6 mag. (askanews) – “Questa idea di sospendere i brevetti per far sì che grandi Paesi come il Sud Africa, il Senegal, l’India e tanti altri Paesi, inclusa l’Italia, possano produrre vaccini e immunizzare il maggior numero di persone possibile in tempi più rapidi possibili è la soluzione ‘da pronto soccorso’ in questo momento emergenziale”. Lo spiega Aldo Morrone, infettivologo e direttore scientifico dell’IRCCS San Gallicano di Roma, intervistato da Askanews su quella che, sottolinea il professore, “non è una pandemia ma una sindemia” prodotta, cioè, da un insieme di problemi di salute, ambientali, sociali ed economici.

“Biden – ricorda il professore – in un primo tempo aveva espresso parere contrario alla sospensione temporanea dei brevetti. Poi credo che abbia osservato la situazione drammatica a livello mondiale, soprattutto in India, e il rischio globale, comprendendo quanto la tutela della salute della popolazione mondiale sia più importante della logica dei brevetti. Dunque, benvenga la proposta del Presidente Usa: spero che alla prossima riunione si decida di applicarla”.

Il problema, spiega Morrone, “è che non possiamo pensare di lasciare indietro le popolazioni dei Paesi più poveri. Il virus continuerà a circolare e a mutare, generando varianti sempre più pericolose perchè se fino ad oggi i vaccini sono ancora efficaci nel contrastarle, questo può non accadere in futuro vanificando tutti i sacrifici fatti”. “Il virus si replica sempre di più: i danni e le varianti sono in rapporto al numero di repliche che il virus fa e il rischio è che ci sia una variante che non è più contrastata dai vaccini. Ecco perchè in questo momento noi abbiamo il dovere di vaccinare il maggior numero di persone possibile nel mondo”, avverte.