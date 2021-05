Giovedì 6 maggio 2021 - 07:12

“Siamo all’ultimo miglio, non molliamo ora” (Locatelli)

"Non è tutto finito, non dimentichiamoci i morti"

Roma, 6 mag. (askanews) – “Andiamo verso le riaperture, ma non bisogna dimenticare i morti”. Il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, in una intervista al Corriere della Sera, invita alla prudenza. E aggiunge: “Bene il certificato verde per favorire il turismo”.

“L’obiettivo è quello di riprendere una serie di attività economiche, sociali e ricreative che hanno sempre connotato la vita di tutti noi – sottolinea -. Tuttavia, per contemperare nel modo migliore questo obiettivo con la tutela della salute è fondamentale basare le scelte sui principi della gradualità e della progressività, impiegando come stella polare di riferimento, per scelte come quelle sul coprifuoco, l’evoluzione dei numeri della curva epidemiologica. Deve essere ben chiaro che nessuno ha piacere a suggerire strategie di restrizione della vita sociale, dei movimenti o delle attività”.

