Mercoledì 5 maggio 2021 - 09:20

Coldiretti: invasione cavallette nel nuorese, gravi danni colture

Chiesto incontro urgente con assessori competenti

Roma, 5 mag. (askanews) – Invasione di cavallette in Sardegna, nel nuorose, nei campi lungo il corso di Tirso, con danni alle colture. E’ la denuncia della Coldiretti, che segnala danni nelle campagne, con molti agricoltori costretti ad anticipare il raccolto o addirittura a destinarlo ad alimentazione degli animali. Le cavallette, inoltre, sono polifaghe e colpiscono non solo le coltivazioni in campo, ma anche orti e giardini. Un fenomeno, quello delle cavallette in Sardegna, diventato ormai ricorrente e contro cui, ricorda la Coldiretti, sono stati chiesti inutilmente interventi di prevenzione, il più importante dei quali secondo gli esperti del settore, è l’aratura dei territori interessati.

La Coldiretti ha chiesto un incontro urgente con gli assessori all’Ambiente e all’Agricoltura della Sardegna perché visitino gli areali interessati e condividano con il territorio la strategia da adottare per trovare soluzioni immediate e per creare in prospettiva i presupposti per l’attuazione delle misure preventive finalizzate alla risoluzione definitiva del problema.