Martedì 4 maggio 2021 - 19:07

Centinaio a Ue: da carne sintetica a insetti?

"Di male in peggio, difendiamo le nostre eccellenze"

Roma, 4 mag. (askanews) – “Prima la carne sintetica, adesso gli insetti. Se la sostenibilità per Bruxelles significa questo, purtroppo non possiamo che manifestare molti dubbi. Così si concretizza la strategia Farm to fork per la Transizione verde? Nell’individuare gli insetti come una fonte proteica alternativa, penalizzando invece la zootecnia, trattata come causa di tutti i mali, non si comprende bene in base a quale evidenza scientifica?”. Così il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali Gian Marco Centinaio.

“Non posso che esprimere profonde perplessità. Ancora una volta la strategia Farm to fork non mi trova d’accordo, così come è stato per il Nutriscore, un sistema a semaforo fuorviante che penalizza prodotti come l’olio d’oliva o il Parmigiano Reggiano a vantaggio di bibite gassate e cibi panati. È difficile pensare che nel paese simbolo della Dieta Mediterranea, patrimonio Unesco, ci si possa cibare di insetti. Il nostro impegno – conclude Centinaio – è e sarà sempre nella difesa delle tantissime eccellenze agroalimentari del nostro paese, che fanno grande il Made in Italy nel mondo”.