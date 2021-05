Lunedì 3 maggio 2021 - 09:16

Dopo quasi 2 mesi riaprono i Musei Vaticani

I visitatori in attesa: "Un momento di grande gioia"

Roma, 3 mag. (askanews) – Alle 8.30 in punto il portone di bronzo dei Musei Vaticani è stato riaperto, dopo quasi due mesi di stop a causa delle restrizioni imposte dal coronavirus.

È stato Gianni Crea, Clavigero Vaticano, ad aprire la porta. In attesa decine e decine di visitatori che si sono prenotati per la terza riapertura. “È un momento di grande gioia”, hanno sottolineato i primi in coda, ansiosi di arrivare ad ammirare lo splendore della Sistina.

