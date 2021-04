Venerdì 30 aprile 2021 - 10:32

Risale leggermente l’Rt a quota 0,85 (i dati dell’ISS)

L'incidenza settimanale è in calo ma ancora troppo alta: 146,3 per 100mila abitanti

Roma, 30 apr. (askanews) – Risale leggermente l’Rt su base settimanale mentre l’incidenza dei contagi per ogni 100mila abitanti continua a scendere. Lo riferisce l’Istituto superiore di sanità. “Questa settimana – si legge nel report settimanale sulla situazione della pandemia da sars-cov-2 in Italia – si osserva ancora una diminuzione della incidenza settimanale (146,3 per 100.000 abitanti (19/04/2021-25/04/2021) vs 157,4 per 100.000 abitanti (12/04/2021-18/04/2021), dati flusso ISS. Sebbene la campagna vaccinale progredisca significativamente, complessivamente, l’incidenza resta elevata e ancora ben lontana da livelli (50 per 100.000) che permetterebbero il contenimento dei nuovi casi”. L’analisi riguarda i dati relativi al periodo 19 aprile – 25 aprile 2021.

“Per i tempi che intercorrono tra l’esposizione al patogeno e lo sviluppo di sintomi e tra questi e la diagnosi e successiva notifica, verosimilmente molti dei casi notificati in questa settimana hanno contratto l’infezione nella prima decade di aprile”, chiarisce il report, sottolineando che “nel periodo 7 – 20 aprile 2021, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,85 (range 0,80- 0,91), in lieve aumento rispetto alla settimana precedente (quando si era attestato a quota 0,81).

