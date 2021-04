Venerdì 30 aprile 2021 - 10:37

Ieri somministrate oltre 500 mila dosi di vaccino

Speranza: "Vera strada per uscire da questi mesi così difficili"

Roma, 30 apr. (askanews) – “Ieri in Italia sono state somministrate oltre 500 mila dosi di vaccino. Grazie alle donne e agli uomini del Servizio Sanitario Nazionale e a tutte le istituzioni per il gran lavoro di squadra. Il vaccino è la vera strada per uscire da questi mesi così difficili”. Così su Facebook il ministro della Salute Roberto Speranza.