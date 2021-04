Venerdì 30 aprile 2021 - 10:03

Covid, l’Rt nazionale sale a 0,85. In calo l’incidenza: 146

La settimana scorsa i valori erano rispettivamente 0,81 e 152

Roma, 30 apr. (askanews) – E’ in leggera salita l’indice Rt nazionale di contagio del Coronavirus in Italia: è a 0,85, come 14 giorni fa, dopo lo 0,81 della scorsa settimana.

Prosegue invece il calo dell’incidenza dei casi per 100.000 abitanti: è a 146, rispetto al 152 della settimana scorsa.

È quanto emerge, come si apprende, dal monitoraggio settimanale del Ministero della Salute-Iss sull’andamento dell’epidemia.