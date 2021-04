Giovedì 29 aprile 2021 - 13:24

Vaccini, D’Amato: in Lazio possono prenotarsi 58enni e 59enni

Da domani al via anche la fascia 40-49 con patologie

Roma, 29 apr. (askanews) – “Proseguono nel Lazio le prenotazioni per il vaccino anti-Covid19 previste nella Fase 4. Dalla mezzanotte di oggi sarà il turno dei nati nel 1962 e 1963 ovvero 59 e 58 anni di età, mentre da domani 30 aprile sempre dalla mezzanotte scorrerà la fascia con codice esenzione per patologie per i nati dal 1981 al 1972 ovvero età 40-49 anni”.

Lo ha annunciato l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, spiegando che “entrambe le platee corrispondono ad oltre 200 mila assistiti. Nel Lazio corre la campagna vaccinale coerentemente con le dosi previste. Tutte le informazioni saranno disponibili in giornata su SaluteLazio.it”.