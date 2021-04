Giovedì 29 aprile 2021 - 17:13

Vaccini, Auser Lombardia e Actimel insieme per anziani e disabili

Accompagnamento protetto delle persone vulnerabili ai presidi

Milano, 29 apr. (askanews) – Auser Lombardia e Actimel insieme per la realizzazione del programma vaccinale contro il Covid-19 delle persone anziane e vulnerabili all’interno della città di Milano.

Il progetto “Più Forti insieme con Auser” garantisce l’accompagnamento protetto ai presidi sanitari e l’assistenza per il disbrigo di tutte le pratiche sanitarie e amministrative delle persone più fragili, che in questo momento rappresentano un’elevata priorità per la campagna di vaccinazione in corso. Un’operazione di sostegno forte e concreta all’interno di una delle aree più colpite dalla pandemia, dove vivono più di 3.000.000 di abitanti, di cui oltre 750.000 over 65, e che è volta a coprire tutte le necessarie attività che bisogna espletare per effettuare la vaccinazione di questa categoria di persone: dall’adesione tramite inserimento dei dati sulla piattaforma alla prenotazione dell’appuntamento fino al trasporto protetto ai centri per la somministrazione, all’assistenza in loco e al successivo accompagnamento alle abitazioni private, si tratta di azioni che si ripetono sia per la prima dose che per il richiamo del vaccino.

A sostenere l’iniziativa anche il calciatore della Nazionale, Leonardo Bonucci che ha testimoniato la sua vicinanza al progetto con una videochiamata a una persona anziana che ha appena ricevuto il vaccino e al volontario di Auser Lombardia che l’ha assistita, diventando portavoce dell’iniziativa sui suoi canali social.