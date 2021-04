Giovedì 29 aprile 2021 - 14:33

Si sono costituiti a Parigi gli ex terroristi Ventura e Bergamin

Le cose sono cambiate in Francia

Roma, 29 apr. (askanews) – L’ex terrorista di estrema sinistra Raffaele Ventura si è costituito a Parigi. Lo riferiscano i media francesi, citando una fonte giudiziaria a conoscenza del dossier. Ventura è stato condannato per l’omicidio dell’agente di polizia Antonio Custra, avvenuto nel maggio del 1977 a Milano.

Già Luigi Bergamin, ex membro dei Proletari armati per il Comunismo, si era costituito questa mattina a Parigi. Lo ha riferito una fonte giudiziaria francese, citata dalla stampa locale. Bergamin era uno dei tre terroristi sfuggiti ieri all’operazione Ombre Rosse, che ha portato all’arresto di sette altri ex appartenenti a organizzazioni terroristiche di sinistra. “Si è recato con il suo avvocato in Corte d’appello questa mattina”, ha confermato una fonte.

Bergamin è stato condannato a 16 anni e 11 mesi di reclusione per aver ideato l’omicidio del maresciallo Antonio Santoro, ucciso a Udine il 6 giugno 1978 da Cesare Battisti.

Coa/Int2