Giovedì 29 aprile 2021 - 16:39

Aumentano i nuovi positivi al coronavirus a Roma e nel Lazio

I dati

Roma, 29 apr. (askanews) – Il Lazio alle prese con gli arrivi dall’India. La variante indiana che, in queste ore, sta allarmando gli esperti, unita agli sbarchi aerei dall’India, sta infatti tenendo alta l’attenzione dell’amministrazione regionale che oggi, come ogni giorno, fa i conti con i numeri del coronavirus sul territorio. “Oggi su oltre 17 mila tamponi nel Lazio (-586) e oltre 19 mila antigenici per un totale di oltre 37 mila test, si registrano 1.124 casi positivi (+46), 27 i decessi (-5) e +1.380 i guariti” spiega l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato. “Aumentano i casi, mentre diminuiscono i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 6%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 3%. I casi a Roma città sono a quota 500. Il valore RT a 0.85 sono in diminuzione i valori di occupazione dei posti letto di terapia intensiva e di area medica, quest’ultima rientra sotto la soglia di allerta” sottolinea. “L’incidenza è a 139 per 100 mila abitanti, dunque mantenere alto il livello di attenzione” avverte. Nel dettaglio dei numeri sul territorio nella Asl Roma 1 sono 184 i casi nelle ultime 24 ore, nella Asl Roma 2 sono 238, nella Asl Roma 3 sono 102, nella Asl Roma 4 sono 66, nella Asl Roma 5 sono 83 e nella Asl Roma 6 sono 113. Nelle province si registrano 338 casi e sono quattro i decessi nelle ultime 24 ore. Nella Asl di Latina sono 191 i nuovi casi, nella Asl di Frosinone sono 84, nella Asl di Viterbo sono 38 e nella Asl di Rieti sono 25.

Bet/Int2