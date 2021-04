Mercoledì 28 aprile 2021 - 13:38

Bit: borghi antichi e percorsi all’aperto tra mete emergenti

Edizione online della fiera, dal 1° maggio via a preregistrazione

Milano, 28 apr. (askanews) – Tutte le ricerche di mercato in materia di turismo indicano che una vacanza o un viaggio è una delle primissime spese che i consumatori sono pronti a fare di nuovo non appena la situazione epidemiologica lo consentirà. Lo evidenziano gli organizzatori di Bit Digital Edition, edizione online della rassegna italiana del turismo, le cui preregistrazioni per la fruizione dei contenuti saranno attive dal 1° maggio. Partecipano 1300 espositori virtuali secondo i quali, con i programmi di vaccinazione che procedono a ritmi diversi nei vari Paesi e ancora qualche probabile complicazione a viaggiare, molti aspiranti turisti guardano vicino a casa.

Ampi orizzonti e grandi spazi per vacanze all’aria aperta sono una delle grandi esigenze del turismo post-Covid. In Lombardia, dopo la pausa pandemica i Rifugi di Lombardia tornano a riproporre l’esperienza di Girarifugi & Alpeggi: un divertente gioco che abbina alcuni tra gli itinerari di trekking più belli delle Alpi lombarde a un “passaporto” virtuale da compilare con i timbri delle strutture che si visitano per ottenere premi legati alla montagna, come prodotti alimentari tipici. In Piemonte la Regione ha confermato i voucher che prevedono la possibilità di triplicare il soggiorno, acquistando la prima notte. Nelle strutture che aderiscono all’offerta (valida fino a fine 2021) 2 notti su 3 sono gratis.

Sempre al Nord, in Liguria quest’anno si guarda oltre il mare per proporre esperienze nuove e originali in chiave open-air. Nel centro Italia, l’Abruzzo punta sulla ciclovia di oltre 100 km sulle vie verdi dell’Adriatic. E, dopo questa lunga astinenza da viaggi (e conseguenti risparmi), sono molti gli italiani che stanno pensando di fare proprio quest’anno una vacanza senza badare a spese. In generale c’è comunque la ricerca di esperienze alle scoperta di borghi antichi e percorsi all’aperto come dormire in un trullo in Puglia o in uno dei numerosi boutique hotel ricavati nei Sassi di Matera.