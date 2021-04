Domenica 25 aprile 2021 - 15:50

La Resistenza è un monumento troppo a lungo trascurato

La riflessione dello storico Renato Camurri per recuperare la sua vera bellezza

Roma, 25 apr. (askanews) – Il 25 aprile è festa nazionale della Repubblica, l’anniversario della liberazione d’Italia dall’occupazione nazista e dal regime fascista. Una data fondativa per l’Italia, come il 4 luglio americano o il 14 luglio francese, eppure diventata divisiva, oggetto di polemiche, perchè? Perché non è una festa di tutti gli italiani? A rispondere è lo storico Renato Camurri, professore di storia contemporanea all’Università di Verona, che ci guida alla riscoperta della vera bellezza della Resistenza.

Partiamo da una premessa: 25 aprile, di cosa stiamo parlando?’C’è una necessità sempre più impellente di fare un lavoro di pulizia semantica, finché non abbiamo chiaro qual era la situazione dell’Italia tra il 43 e il 45, cosa è stato il regime fascista nel ventennio precedente, i margini di errori, confusioni, ma anche in falsificazioni costruite ad arte crescono, ampliati oggi a dismisura dalla potenza mediatica dei social’; quindi ‘di cosa stiamo parlando significa riconoscere e mettere tutti gli attori al loro posto, ricostruendo ruoli e responsabilità’.

Questo è particolarmente complicato nella fase della cosiddetta guerra civile italiana: ‘In quei lunghi e tragici 20 mesi agiscono 5 attori diversi. C’è un governo istituzionale molto debole, il governo Badoglio, che nasce dopo la caduta di Mussolini il 25 luglio del 43. Ci sono due eserciti di occupazione. Quello alleato anglo-americano che risale dalla Sicilia e libera progressivamente la penisola dalle forze nazifasciste. E un altro esercito di occupazione, quello nazista, che ha occupato larga parte del territorio italiano sottoponendolo ad un regime durissimo, di sfruttamento e repressione. C’è un secondo Stato nello Stato, la Repubblica sociale italiana, l’ultima creatura prodotta dal regime mussoliniano. E qui non ci possono essere malintesi, la storiografia è solida: la Rsi era alleata dei nazisti, lavorava sotto il loro stretto controllo e, specie al nord Italia, ha portato avanti tutta una serie di operazioni di controllo poliziesco-militare sul territorio, di persecuzione degli ebrei, di contrasto alla resistenza e a qualsiasi opposizione. Infine, la resistenza armata, l’ultimo attore, che nasce dopo l’armistizio dell’8 settembre del 43’.

Un quadro complesso, attraversato da forze tensive e nel mezzo ci sono gli italiani: ‘C’è un popolo stremato dalla guerra, un paese distrutto da 20 anni di dittatura, un paese affamato. Nel marzo del 43 ci sono i primi grandi scioperi, le proteste di fronte ad un impoverimento drastico e generalizzato, peggiorano le condizioni di vita, mancano gli approvvigionamenti alimentari. E tra la gente affamata, stanca, oppressa, gli schieramenti e i contorni sfumano: ‘C’era una larga fetta di zona grigia, per dirla con le parole di Primo Levi de ‘I sommersi e i salvati’ – una zona ‘dai contorni mal definiti, che insieme separa e congiunge i due campi dei padroni e dei servi. Possiede una struttura interna incredibilmente complicata, e alberga in sé quanto basta per confondere il nostro potere di giudicare’. Tra la popolazione c’era chi era favorevole alla resistenza e agli alleati, ma è tutto da dimostrare che fosse una maggioranza, gli equilibri si spostano lentamente. Il Paese è attraversato dalle tensioni ci sono orientamenti diversi: c’è una larga parte ancora favorevole al fascismo, c’è chi sta alla finestra, mentre sotto si consuma la guerra civile, ci sono classi dirigenti e ceti economici che stanno semplicemente a guardare, in attesa di capire chi è il vincitore. Il romanzo di Pavese La casa in collina è lo specchio di questo atteggiamento, di chi dall’alto guarda italiani che lottano contro italiani e aspetta di capire cosa succede.

Ma che cos’è allora la Resistenza? ‘E’ come un monumento per lungo tempo trascurato, che ha bisogno di essere restaurato, dopo aver tolto strati di incrostazioni e retoriche che hanno pesantemente danneggiato l’immagine, si arriva al nucleo essenziale, che è la cosa più bella: la Resistenza è stata un’esperienza collettiva, prevalentemente di giovani e di piccoli gruppi, di minoranze, quasi sempre poco organizzati (ad eccezione delle brigate comuniste). Gruppi spontanei di persone che nella maggior parte dei casi non avevano una formazione politica precisa. Quello che li spinge a combattere è solo il desiderio di libertà, di emanciparsi dalla dittatura. Siamo abituati a considerare la storia della resistenza come un blocco monolitico composto da brigate armate schierate, perfettamente organizzate ed efficienti, è una leggenda. C’erano bande, gruppi spontanei, e c’è di tutto, ci sono anche renitenti alla leva che rifiutano la chiamata della Rsi, ci sono soldati e ufficiali sbandati del regio esercito che sfuggono alla cattura e alla deportazione dei nazifascisti; ci sono giovani che dalle città si nascondono e cercano di capire cosa possono fare, ci sono contadini, persone di diversi ceti sociali. E ci sono donne, il loro ruolo è da sottolineare, oggi si comincia finalmente a parlare di più delle donne della Resistenza, che non hanno avuto solo un ruolo di supporto, di assistenza. L’immagine iconica della resistenza al femminile è quella della staffetta partigiana, ma le donne hanno avuto anche altri ruoli, importantissimi, hanno subito repressioni di brutale violenza, hanno combattuto in prima linea e sono cadute.

Questi gruppi di giovani uomini e donne hanno fatto allora, spontaneamente, una scelta di campo, con coraggio e i pochi mezzi che avevano. Per rimanere nel parallelo letterario è il mondo del partigiano Johnny di Fenoglio o de I Piccoli maestri di Luigi Meneghello. ‘Non perdiamo la bellezza della storia della resistenza che sta qui, nella storia di questi gruppi di giovani che combattono per la democrazia, per riprendersi la libertà sottratta da un regime totalitario, anzi da due regimi totalitari che sono alleati’.

Eliminare la retorica e recuperare l’essenza della Resistenza, implica un’altra chiarificazione: ‘Per capire l’antifascismo dobbiamo sapere bene cosa è stato il fascismo. E non lo capiremo finché viene data del fascismo una descrizione molto edulcorata, una specie di esperienza dopo-lavoristica, con l’aggiunta di tutta una serie di patacche che descrivono i presunti meriti del regime fascista per evitare di dire cosa è stato davvero. Eppure lo sappiamo, la storiografica italiana ha lavorato bene e con chiarezza, tra gli altri Emilio Gentile e Renzo De Felice. In due parole: un regime totalitario, questo è stato il fascismo. Dopo la marcia su Roma del 22, lentamente ma con tappe ben nette, ha distrutto tutte le istituzioni dello Stato liberale, poi tra il 25 e i primi mesi del 26, ha eliminato progressivamente tutte le libertà fondamentali e imposto con le sue leggi fasciste prima un regime autoritario, poi totalitario. Un regime che sul piano internazionale si è poi alleato con la Germania hitleriana.

Così, ecco cosa si festeggia il 25 aprile: ‘La fine del percorso di lotta che ha condotto una minoranza di italiani, le cifre ufficiali parlano di 200mila uomini e donne, che combattono affiancando l’esercito regolare degli alleati, per liberare l’Italia. Ci sono molte conferme negli archivi americani, nelle relazioni degli ufficiali di collegamento, nei rapporti dell’Office strategic service o altre organizzazioni dei servizi segreti americani che riconoscono l’apporto dato in alcune aree del paese dalle formazioni partigiane combattenti. La liberazione che si festeggia il 25 aprile è la conclusione di una lotta durata 20 mesi per liberare il Paese da una dittatura. Alla fine, quindi, se si accertano storicamente i termini, lo schema interpretativo è semplice, eppure imperversa ancora la polemica alimentata da alcuni settori della politica, con ricostruzioni persino fantasiose, se non fossero scioccanti dal punto di vista storico e della memoria.

Camurri ricorda il recente caso di una consigliera (e insegnante) comunale di FdI a Imola (città medaglia d’oro della resistenza), che si è opposta all’iscrizione della città all’anagrafe antifascista sostenendo che a Sant’Anna di Stazzema i partigiani rossi provocarono coscientemente la rappresaglia tedesca, e tornarono, a strage ultimata, per rapinare i cadaveri delle vittime. ‘Ribaltando così in maniera becera la versione di una vicenda tragica accertata dalla storiografia e dal tribunale militare di La Spezia’. Ovvero: il 12 agosto del 1944, all’alba, le SS accerchiarono Sant’Anna, guidati dai fascisti versiliesi, e crivellarono con le mitragliatrici donne incinte, bambini, anziani, poi dettero fuoco ai corpi, 560 persone. Una delle pagine più dolorose e drammatiche della storia della guerra civile italiana.

Perché allora il 25 aprile è diventata una data divisiva? ‘Non c’è n’è uno solo – risponde lo storico Renato Camurri – il primo: non si conosco i fatti, non si studiano, non sono stati insegnati o sono stati insegnati male, e lo dico con grande rammarico da docente. Ad esempio viene fatta alla resistenza la critica che sia stata la difesa dei comunisti per instaurare un nuovo regime, quello comunista. Ma è un teorema che non regge di fronte a 30-40 anni di storiografia. A tacer d’altro: 1) non c’è stata solo la resistenza armata, ma tante opposizioni diffuse 2) la resistenza comunista non è tutta la resistenza italiana, c’erano formazioni che denunciavano senza mezzi termini e remore il totalitarismo comunista, come le formazioni gestite dal Partito d’azione, la seconda grande forza della resistenza armata.

E c’è un altro motivo che alla fine va detto, peché è un fatto: ‘Il fascismo in Italia non è mai morto, c’è una parte del Paese che continua ad identificarsi in quell’esperienza. Inutile nascondersi, non c’è più tempo e modo di raccontarsi frottole.

Nel 46 nasce l’Msi – sono passati pochi mesi – e il consenso ottenuto nelle successive tornate elettorali è molto ampio, senza contare il voto sommerso che andava in altre direzioni per comodità. La fine della guerra fredda, il crollo del comunismo ha modificato poi il campo politico, e ha trascinato giù alcune consolidate categorie, compreso il cosiddetto paradigma antifascista, attorno al quale si era costituita, un po a fatica, una unità. E’ stato messo in crisi nei suoi punti fermi, nel legame della Resistenza con la Costituzione repubblicana.

Questo ha favorito un rompete le righe a cui assistiamo anche nel dibattito politico a tutti i livelli: sono decine i casi come quelli della consigliere comunale di Imola, 20 anni fa nessuno si sarebbe permesso un intervento del genere in una sede istituzionale. Non solo si è persa la memoria, c’è stata una sorta di deregulation totale: ognuno può dire quello che vuole, senza cognizione di causa e qui, ahimé, c’è anche un problema di qualità della classe dirigente. Tra oggi e 20 anni fa c’è un abisso, lo sappiamo.

Cosa si può fare per recuperare il senso del 25 aprile senza dividere? ‘Da un lato bisogna iniziare a insegnare e spiegare, a tutti i livelli, la Resistenza in maniera diversa, recuperando la sua autentica bellezza. Dall’altro, ridurre le sacche di ignoranza nella nostra società, che ha perso punti di riferimento in campo formativo ed educativo. Per capire il livello a cui siamo bastano due semplici paragoni: ‘In America nessuno si sognerebbe di mettere in discussione l’essenza del 4 luglio, così come i francesi non metterebbero mai in dubbio il valore fondativo e unificante del 14 luglio. Noi abbiamo dimenticato il valore fondativo del 25 aprile come liberazione da un regime totalitario. C’è chi è arrivato lo scorso anno a proporre (Ignazio La Russa di Fdi Ndr) in nome della concordia nazionale che il 25 aprile ricordi le vittime di tutte le guerre, senza esclusione, e si accomuni anche il ricordo di tutte le vittime del Covid-19’.

Da studioso ma ‘anche da cittadino’, lo storico Renato Camurri avverte: ‘Oggi il problema più grande è quello della ricostruzione della memoria come comunità nazionale, rispetto ad alcuni passaggi chiave della nostra storia nazionale. Non a caso ci sono divisioni anche sul significato del Risorgimento. Questo è il termometro di una nazione che ha perso per strada le fondamenta che la tenevano assieme, che la rendevano una comunità nazionale pur nella dialettica politica. I comunisti e i democristiani si sono combattuti, anche aspramente, ma su alcuni pilastri comuni non transigevano, non potevano essere toccati. E questo è stato uno dei segreti che ha portato il Paese, allora, fuori da una crisi terribile’.

Nell’evanescenza dei suoi punti fermi, stanno la debolezza e la difficoltà dell’Italia adesso? ‘Affondano nell’incapacità di trovare attorno ai valori fondativi della Repubblica un equilibrio, nel rispetto delle differenze, e di trovare un comune terreno che possa essere il cemento per una società più pacificata. E’ un lavoro lungo, c’è tanto da recuperare. Ma fa fatto. Perché lo scontiamo in ogni situazione. Anche in quest’epoca di pandemia pesa la mancanza del senso di comunità nazionale.

Se si fa a fondo si capisce cosa è cambiato in profondità negli ultimi 20 anni: ‘Un tempo la politica guardava al futuro, che è il senso vero del fare politica, questa prospettiva si è completamente persa. In una politica che guarda al futuro, come lo è stata in passato, il rapporto con la storia è essenziale.

Siccome la politica non guarda più al futuro, ha tagliato il rapporto con la sua storia, le sue radici. E a questo punto tutto può essere riscritto a piacimento, persino re-inventato. Ma dove va una società che non ha un rapporto chiaro e forte con la sua storia? Va incontro a crisi profonde come quella in cui siamo adesso, perché la storia serve a rendere chiara la strada, quella fatta e quella da percorrere’.

C’è quindi dietro a tutto una crisi più ampia, che è quella della politica. Che fare? Riconoscerlo è il primo passo, lo insegna la storia.

di Giovanna Turpini