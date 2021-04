Venerdì 23 aprile 2021 - 20:10

La scoperta: dai turisti cinesi curati allo Spallanzani il ceppo di Vo’

Lo studio guidato da Crisanti rivela la strada del virus, "adesso siamo vicini al paziente zero"

Roma, 23 apr. (askanews) – Ai turisti cinesi salvati dai medici dell’Istituto nazionale per le malattie infettive di Roma Lazzaro Spallanzani, all’inizio della pandemia da Sars-cov-2, risale il ceppo di Vo’, il paese del Veneto in provincia di Padova tra i primi focolai in Italia e luogo della prima vittima del Covid-19, Adriano Trevisan, il 21 febbraio.

La scoperta arriva dallo studio sul focolaio di Vo’ guidato da Andrea Crisanti, direttore del dipartimento di medicina molecolare, epidemiologia e virologia dell’Università di Padova.

Crisanti e il suo staff hanno sequenziato tutti i genomi virali della popolazione di Vo’ e hanno così rivelato come dal viaggio della coppia di turisti, sbarcati a Malpensa da Wuhan a gennaio 2020, inizi la scintilla del focolaio di Vo’. La coppia di cinesi, 66 anni il marito e 65 la moglie arrivarono con una comitiva di connazionali, tra le prime tappe Venezia, Verona e Parma nei giorni dal 23 al 27 gennaio 2020. Il 29 gennaio furono soccorsi in un albergo al centro di Roma: il primo caso di Sars-Cov-2 diagnosticato in Italia.

“La sequenza del virus che ha infettato i cinesi, la coppia salvata dallo Spallanzani a inizio pandemia, è esattamente identica al virus che ha causato l’epidemia a Vo’ e questo significa che è assolutamente improbabile che gli abitanti di Vo’ abbiano preso il virus da altri. Adesso stiamo cercando di trovare il legame di carattere epidemiologico personale ma dal punto di vista molecolare non ci sono dubbi”, spiega ad Askanews Andrea Crisanti. Come è arrivato a questa conclusione il team di Crisanti? “Abbiamo sequenziato i genomi di tutte le persone infettate a Vo’ e li abbiamo tutti confrontati con il genoma del virus dei due turisti cinesi”. Quindi nessun dubbio sull’origine del ceppo: “Resta da trovare il link epidemiologico, cioè chi ha fatto da tramite tra i due turisti e Vo’, se ad esempio qualcuno di Vo’ è andato a Parma o a Verona, o ha incontrato qualcuno di Parma o Verona. Siamo molto vicini a trovare l’inizio, il paziente zero di Vo'”.

Per questo è stata chiesta la collaborazione degli abitanti di Vo’. Un “avviso importante” campeggia sulla pagina del Comune e il sindaco di Vo’ Giuliano Martini si rivolge ai cittadini inoltrando la richiesta arrivata dall’Università di Padova, dallo staff del professor Crisanti, “con la preghiera di dare la vostra preziosa collaborazione, ai fini della ricerca e dello studio della situazione epidemiologica”.

Dallo studio sul Sars-Cov-2 a Vo’ sono già arrivati importanti risultati, i primi dati che rivelavano la presenza degli asintomatici, e recentemente la durata dell’immunità; ora il team di Crisanti chiede agli abitanti di Vo’ “una ulteriore informazione per cercare di identificare come il virus sia arrivato a Vo’ la prima volta”. E si spiega: “Dalle analisi delle sequenze virali che stiamo ultimando è emerso che il ceppo virale circolante a Vo’ all’inizio della pandemia è identico a quello trovato in due turisti cinesi che durante un soggiorno turistico in Italia erano passati dal Veneto prima di essere trovati positivi al virus a Roma”. In particolare il messaggio è rivolto “a tutti coloro che sono risultati positivi al tampone e/o al sierologico tra febbraio e maggio 2020”, e a queste persone viene chiesto di provare a ricordare se hanno avuto contatti con le città di Venezia, Verona o Parma nei giorni dal 23 al 27 gennaio 2020. “Qualsiasi contatto – spiegano i ricercatori – può essere importante, anche indiretto, anche ad esempio se avete incontrato persone che abbiano frequentato quelle città in quei giorni”.

Così sta per essere scritta la storia di come il Sars-Cov-2 è arrivato a Vo’, e forse non solo questa.

(di Giovanna Turpini)