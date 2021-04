Venerdì 23 aprile 2021 - 11:21

Fedriga dice che spostare il coprifuoco è una proposta di buonsenso

"Non mi sembra nulla di straordinario"

Trieste, 23 apr. (askanews) – “La proposta di spostare il coprifuoco avanti di un’ora l’abbiamo fatta in relazione alla proposta del Governo di aprire la sera, seppur solo all’aperto, i ristoranti. Se si dà questa possibilità, bisogna darla veramente”. Lo ha dichiarato il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, nel corso di un collegamento con Sky Tg24.

“Se una persona deve essere a casa alle 22, la ristorazione di fatto la sera non può essere esercitata perché non ci sono i clienti – ha sottolineato -. Abbiamo chiesto di spostare il coprifuoco di un’ora per permettere a questa attività di svolgersi, non mi sembra nulla di straordinario”.

“Abbiamo detto con buonsenso ed equilibrio di fare quelle piccole correzioni che servono a tenere in piedi una situazione estremamente tesa nella società del nostro Paese”, ha concluso il governatore del Friuli Venezia Giulia.

Fdm/Int5