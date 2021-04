Lunedì 19 aprile 2021 - 10:11

Trentino anticipa ripartenza bar e ristoranti fino alle 18

Coldiretti: impatto positivo con apertura 3000 locali nella Regione

Roma, 19 apr. (askanews) – Con il via libera all’apertura di circa 3mila bar, ristoranti, pizzerie ed agriturismo il Trentino ha anticipato la ripartenza dei servizi di ristorazione in grande affanno lungo tutta la penisola dopo oltre un anno di chiusure a singhiozzo. Lo sottolinea la Coldiretti in riferimento alla decisione del presidente della Provincia, Maurizio Fugatti di consentire a partire da oggi, lunedì 19 aprile, l’offerta dei servizi di ristorazione, negli spazi all’aperto, fino alle 18 in tutta la provincia.

Una decisione – sottolinea la Coldiretti – ad avere effetti positivi lungo tutta la filiera con agricoltori, allevatori, casari e viticoltori che soffrono insieme ai ristoratori per la mancanza di sbocco per le proprie produzioni. A rischio anche le produzioni di qualità in montagna negli alpeggi e nelle malghe ma anche la viticoltura eroica con scorte invendute per il lockdown al turismo invernale.

Intanto in tutta Italia dovrebbero riaprire il 26 aprile 360mila servizi di ristorazione tra bar, mense, ristoranti e agriturismi.