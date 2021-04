Lunedì 19 aprile 2021 - 18:22

Piatti green per i bambini col nuovo Cucchiaino d’Argento

Nel 12esimo volume della collana 100 nuove proposte sane e gustose

Milano, 19 apr. (askanews) – Imparare fin da piccoli a mangiare cibi sani all’interno di una dieta equilibrata e nutriente. Una sfida non semplice per la maggior parte dei genitori che per primi devono apprendere che mangiare green non vuol dire piatti noiosi e insapore ma al contrario significa sbizzarrirsi in ricette colorate e gustose capaci di conquistare l’attenzione prima ancora che il palato dei più piccoli e non solo. Con questa ambizione è nato il nuovo libro de Il Cucchiaino d’Argento, collana di monografici pensata per aiutare i genitori alle prese con l’alimentazione dei propri bambini, che per l’occasione si tinge di verde proponendo consigli utili, tipici della dieta mediterranea, e una raccolta di cento ricette inedite che seguono il ritmo delle stagioni e valorizzano al massimo quanto la natura mette a disposizione.

Il menù proposto dal dodicesimo volume del Cucchiaino è allegro, sano e soprattutto variegato. La prima parte del libro viene dedicata alle nozioni di base: un “abc”, utile specie ai genitori alle prime armi, che raccoglie quello che serve sapere sul numero dei pasti, sulla composizione, sul valore nutrizionale degli ingredienti e sui prodotti da preferire – o evitare – per fare una spesa intelligente.

Seguono 100 ricette che, equamente suddivise per stagioni, vanno a privilegiare i prodotti offerti dal territorio. Le verdure, i cereali e i legumi, alleati della dieta mediterranea, sono i protagonisti di molti piatti ma è il loro abbinamento e soprattutto il saper giocare con i loro colori a fare la differenza come nelle insalate, in polpette e hamburger “green”. Spazio anche al pesce, sia quello azzurro ricco di Omega-3, sia quello pescato nei mari italiani facile e veloce da preparare anche quando si ha poco tempo a disposizione. Generoso l’uso suggerito delle spezie e dei cosiddetti “superfood” come lo zenzero, la curcuma, le bacche di goji. Non mancano i dolci con dessert e merende che grazie alla frutta di stagione o a quella secca, ai dolcificanti naturali e alle farine alternative restano il piatto più apprezzato della giornata.