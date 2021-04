Venerdì 16 aprile 2021 - 22:08

Cultura finanziaria per le imprese agricole, webinar di Confagri

Il 20 aprile, con Ismea e istituti bancari

Roma, 16 apr. (askanews) – La cultura finanziaria è patrimonio fondamentale degli imprenditori per “fare” impresa. La corretta e completa informazione consente alle imprese di acquisire una migliore conoscenza delle fonti di finanziamento, fornendo loro la possibilità di procedere ad una accurata selezione delle offerte di credito in linea con le proprie esigenze e prospettive di crescita.

Per questo motivo Confagricoltura ha organizzato, per il prossimo 20 aprile alle 10.30, il webinar “Accesso al credito, strumenti di garanzia e finanza agevolata per le PMI agricole”, con l’obiettivo di sviluppare, nel sistema, una cultura finanziaria a supporto e beneficio delle imprese associate. Diventa quindi indispensabile il supporto dell’Istituto specializzato nel settore agroalimentare e del sistema bancario.

L’evento coinvolgerà Ismea, che illustrerà le misure finanziarie messe in campo anche per sostenere le imprese agricole in questo momento di crisi dovuta al Covid-19. Verranno analizzati gli strumenti di garanzia per migliorare l’accesso al credito, quelli dedicati all’imprenditoria giovanile e femminile, la finanza agevolata.

Interverranno anche gli istituti bancari; BNL, BPM, BPER, IFIS e Popolare di Sondrio che presenteranno i prodotti disponibili nel circuito creditizio nazionale dei quali gli operatori del comparto agricolo possono avvalersi.