Giovedì 15 aprile 2021 - 18:18

Il bollettino coronavirus in estrema sintesi

I dati di oggi

Roma, 15 apr. (askanews) – Si registrano oggi altri 380 morti per COVID-19 e 16.974 nuovi positivi al coronavirus SARS-CoV-2 in Italia. E’ quanto si evince, in estrema sintesi, dall’odierno bollettino emesso dal ministero della Salute.

