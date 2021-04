Giovedì 15 aprile 2021 - 16:22

Assolto il Cc Casamassima (superteste del caso Cucchi) accusato di spaccio

Cadute le accuse per lui e la compagna

Roma, 15 apr. (askanews) – “Il fatto non sussiste”. Con la motivazione più ampia prevista dal codice penale sono cadute le accuse di detenzione di droga ai fini di spaccio che erano contestate all’appuntato dei carabinieri Riccardo Casamassima ed alla compagna, Maria Rosati.

Il militare – si ricorda – contribuì con le sue dichiarazioni a riaprire il procedimento per la morte di Stefano Cucchi. Più volte, negli ultimi anni, Casamassima ha denunciato di essere stato oggetto di denunce e provvedimenti disciplinari, forse proprioa causa del coraggio dimostrato nel denunciare chi aveva sbagliato.

A rappresentare la difesa di Casamassima sono stati gli avvocati Serena Gasperini e Daniele Fabrizi. I fatti oggetto del processo finito in assoluzione si riferivano al 2014, quando il nome di Casamassima fu trovato in una intercettazione a carico di altri indagati nell’ambito di un’indagine per un giro di estorsione.

In aula il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a tre anni per il carabiniere e a 2 anni e mezzo per la sua compagna.

Il gup del tribunale di Roma, in sostanza, non ha creduto alla ricostruzione accusatoria e ha fatto crollare le contestazioni. I legali hanno spiegato: “Gli atti erano chiari. Si trattava solo di fango gettato addosso a Casamassima e Rosati”.

Lo stesso Casamassima, su Facebook, ha scritto: “Quando il giudice ci ha assolto con formula piena sono rinato e non sono riuscito a trattenere le emozioni, ho avuto un crollo e sono scoppiato in lacrime, troppo fango addosso a noi”.

Nav/Int2