Mercoledì 14 aprile 2021 - 20:29

Figliuolo: per l’Italia in arrivo 6,8 milioni di dosi Pfizer in più

Il generale in visita all'hub vaccinale del Lingotto di Torino

Torino, 14 apr. (askanews) – “Ho sentito il premier Draghi che mi ha comunicato l’arrivo per Europa in questo trimestre di 50 milioni di dosi Pfizer in più”. Lo ha detto il generale Figliuolo durante la visita a Torino del centro vaccinale del Lingotto.

“Per l’Italia – ha aggiunto – vuol dire oltre 670.000 dosi in più ad aprile, 2 milioni e 150.000 dosi in più a maggio e oltre 4 milioni di dosi in più a giugno. Finalmente una bella notizia. La percentuale italiana è del 13,4%. Il piano va avanti così come l’avevo strutturato, per questo sono davvero contento”.

Il Commissario straordinario per l’emergenza Covid ha poi sottolineato che “dobbiamo continuare su questa strada. Dopo gli over 80, toccherà agli over 70 e poi gli altri. Con l’afflusso massiccio di dosi vaccinali riusciremo ad aprire alle classi produttive e il paese riapre e se ne esce più forte di prima”.

cas/sam