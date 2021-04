Martedì 13 aprile 2021 - 14:35

Vaccino AstraZeneca, seconda dose diversa? Via test allo Spallanzani

Avviata sperimentazione con 600 volontari. Allo studio anche efficacia Sputnik V

Roma, 13 apr. (askanews) – Questa mattina all’Istituto Spallanzani è stato sottoscritto un memorandum tra l’Istituto, la Regione Lazio e l’Istituto Gamaleya di Mosca per la cooperazione in ambito scientifico sul vaccino Sputnik V. Saranno due le direttrici dello studio sullo Sputnik V non appena ci sarà l’ok di AIFA: da una parte si approfondirà l’efficacia del vaccino russo sulle varianti; dall’altra verrà avviata una sperimentazione su 600 volontari che hanno già avuto la prima dose di vaccino con astrazeneca ai quali verrà somministrata la seconda dose di altri vaccini, ovvero Pfizer, Moderna e Sputnik.

Gli scienziati russi che hanno sviluppato il vaccino anti-Covid19 Sputnik V saranno a Roma, all’INMI Spallanzani, per l’avvio della collaborazione sulla sperimentazione dell’efficacia del prodotto rispetto alle varianti.

Oltre alla visita dei ricercatori, l’Istituto Gamaleya invierà presto le dosi e il materiale biologico. A presentare l’accordo, il direttore sanitario dell’Istituto Spallanzani Francesco Vaia, il direttore scientifico Giuseppe Ippolito e l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato.