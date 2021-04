Martedì 13 aprile 2021 - 07:34

“Per giugno avremo 45 milioni di dosi” (il generale Figliuolo)

Rivisto il piano vaccinale

Roma, 13 apr. (askanews) – “Per giugno avremo 45 milioni di dosi”: a dirlo è il commissario per l’emergenza Covid, generale Figliuolo, che ha aggiornata il piane vaccinale, come riporta oggi il Corriere della Sera. Mentre si apre il fronte con i governatori regionali, Figliuolo assicura: “A fine maggio saremo comunque in grado di passare alle categorie produttive per far ripartire il Paese. Lo dicono i numeri: nel trimestre che va da aprile a giugno avremo 45 milioni di dosi, vuol dire 15 milioni al mese. È la quantità giusta”.

E al presidente della Campania Vincenzo De Luca che annuncia di voler vaccinare altre categorie oltre agli over 80, Figliuolo risponde: “Sbaglia chi pensa di poter trascurare anziani e fragili. Anche io voglio riaprire l’Italia, ma soltanto quando avrò messo al sicuro chi rischia la vita”.

Anche il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, a Repubblica dice che per “fine aprile, inizio maggio”, si chiuderà con le vaccinazioni degli over 80. “Potremmo usare le dosi del Johnson per finire il lavoro con questa coorte”, afferma. “I docenti, per ora, sono fuori”. E riguardo a una eventuale quarta ondata di contagi, Curcio afferma: “Non ho notizie dagli scienziati di un’eventuale quarta ondata”.

Plg/Int9