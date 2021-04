Martedì 13 aprile 2021 - 19:43

“Johnson and Johnson vaccino importante, va utilizzato” (Speranza)

"Valuteremo nei prossimi giorni"

Roma, 13 apr. (askanews) – “La scelta di Johnson & Johnson di non immettere immediatamente il vaccino in commercio in Europa è una scelta di natura precauzionale, così come quella dell’Fda Usa”.Lo chiarisce il ministro della Salute, Roberto Speranza, nella puntata di Porta a Porta che va in onda questa sera.

“Abbiamo fatto una riunione oggi pomeriggio con i nostri scienziati – spiega – chiaramente anche con l’Agenzia del Farmaco Italiana, siamo in collegamento con l’Agenzia Europea e valuteremo nei prossimi giorni appena Ema e gli americani ci daranno notizie più formali, quindi definitive, quale sarà la strada migliore. Ma io penso che anche questo vaccino dovrà essere utilizzato perché è un vaccino importante avendo la caratteristica di essere in una sola dose”.

“Il nostro auspicio – conclude – è di poter al più presto sciogliere questi nodi e usare anche questo vaccino che sarebbe il quarto e a noi serve particolarmente”.

Mpd/Int5