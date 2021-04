Martedì 13 aprile 2021 - 07:53

“Bisogna dare segnali di speranza” (Fedriga)

"Ai ristoranti, bar e palestre"

Roma, 13 apr. (askanews) – Secondo Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia e nuovo presidente della Conferenza delle Regioni, bisogna “dare segnali di speranza a ristoranti, bar e palestre”. E sulla possibilità di alcune riaperture già in aprile, dice in una intervista alla Stampa: “Questa è una scelta che compete al governo, non alla Conferenza delle Regioni. Noi proponiamo delle linee guida”.

“Per esempio – spiega Fedriga – le consumazioni in un ristorante, se le fai all’aperto con il giusto distanziamento, riducono drasticamente la diffusione del virus.

Oppure una lezione individuale in una palestra non è detto sia fonte di focolai. Sono scelte che deve fare il governo ma penso che piccoli segnali di speranza sia utile darli il prima possibile. Non stiamo parlando di aperture tout court. Capisco serva la prudenza, ma segnali di speranza è utile darli”.

Plg/Int9