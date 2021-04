Lunedì 12 aprile 2021 - 15:19

Alla manifestazione IoApro a Roma anche Casapound

Protesta non autorizzata

Roma, 12 apr. (askanews) – “La paura di morire non ci sta facendo vivere”. Così si legge in uno striscione della manifestazione ‘IoApro’ contro la chiusura delle attività commerciali per l’emergenza pandemica. Gridano “Libertà, Libertà” e chiedono di andare in piazza Montecitorio i manifestanti arrivati sino a piazza San Lorenzo in Lucina, a Roma. A piccoli gruppi sono presenti su via del Corso ed in alcune vie limitrofe. “Vogliamo che i negozi vengano riaperti”, dice uno.

La manifestazione non autorizzata del movimento ‘IoApro’ si confronta con i mezzi blindati schierati a controllo del centro storico, delle molte transenne che delimitano i percorsi e della pioggia fitta e fredda. Diverse pattuglie anche della Polizia Locale sono impegnate nei servizi di viabilità e nelle chiusure nell’area attorno a piazza di Montecitorio. “Non siamo partite Iva, siamo persone, siamo famiglie. Non siamo delinquenti, siamo persone che lavoravano 14 ore al giorno”. Ed un altro sui social network aggiunge: “Ci negano anche il diritto di manifestare”.

Diversi sono i militanti di Casapound che con le bandiere tricolore sono arrivati in piazza San Silvestro. “Siamo qui a sostegno delle categorie colpite perché lavorare è un diritto”, aggiunge uno. Molti dei partecipanti non hanno le mascherine e vista la situazione di assembramenti certamente è difficile mantenere il distanziamento.

