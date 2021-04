Venerdì 9 aprile 2021 - 11:13

Locatelli annuncia il passaggio in arancione di alcune regioni

Da marzo il 40% in meno di contagi

Roma, 9 apr. (askanews) – “L’indice Rt è in miglioramento, e alcune Regioni passeranno in zona arancione. I dati epidemiologici che abbiamo indubitabilmente mostrano un’ulteriore flessione nel numero dei contagi e, soprattutto, nelle ultime due giornate si è assistito anche a una riduzione del numero dei ricoverati nelle terapie intensive. Questo evidentemente indica che le misure che sono state attuate sono state efficaci nel controllare la diffusione epidemica e che cominciamo ad assistere a un’iniziale riduzione della pressione sui servizi sanitari territoriali”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli su SkyTg24.

“In mattinata la Cabina di regia farà le sue valutazioni su quelli che sono i dati attraverso i quali poi estrapolare i dati relativi all’incidenza cumulativa e al famoso indice Rt e da lì poi il ministro Speranza trarrà le conclusioni del caso, con la concertazione poi con le Regioni”, ha aggiunto.

Campania, Lombardia, Puglia e Toscana potrebbero passare in arancione? “Vediamo i numeri. Indubitabilmente alcune regioni passeranno dal rosso all’arancione. Le regioni citate hanno certamente indicatori epidemici che di fatto incoraggiano in questa direzione”, ha continuato Locatelli.

“Ricordiamo come principio generale – ha aggiunto poi – che adesso teniamo conto oltre che del Rt anche dell’incidenza cumulativa a 7 giorni e una regione deve averla inferiore al valore di a 250 per poter passare in una fascia da rosso ad arancione”.

“È indubitabile – ha poi proseguito – che abbiamo avuto una riduzione significativa nel numero dei contagiati, pur tenendo conto dei giorni di Pasqua e Pasquetta che hanno una connotazione particolare in nel numero di esecuzione dei tamponi. Rispetto alla metà del mese di marzo siamo scesi del 40% nel numero dei nuovi contagi e tutto questo indica l’efficacia delle misure, ma di fatto lo sappiamo da tempo: più siamo rigorosi più cala il numero dei contagi”.

Sav/Pie