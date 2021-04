Giovedì 8 aprile 2021 - 18:51

Aumentano i casi di Covid a Roma e nel Lazio

I numeri del coronavirus oggi

Roma, 8 apr. (askanews) – “Aumentano i casi e diminuiscono i decessi e i ricoveri e sono stabili le terapie intensive”. Lo spiega l’assessore alla Sanità della regione Lazio, Alessio D’Amato, nel consueto report giornaliero sulla situazione del covid nella regione.”Oggi su oltre 17 mila tamponi nel Lazio (+3.681) e oltre 21 mila antigenici per un totale di oltre 38 mila test, si registrano 1.240 casi positivi (+159), 37 i decessi (-10) e +1.834 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 7%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 3%. I casi a Roma città sono a quota 500. Aperte da domani a mezzanotte le prenotazioni per gli anni 63 e 62 (ovvero i nati nel 1958 e 1959). Il valore RT è in calo a 0.9 diminuiscono i focolai e l’incidenza, mentre rimane alta la pressione sugli ospedali” spiega. Nel dettaglio dei numeri sul territorio nella Asl Roma 1 sono 224 i casi nelle ultime 24 ore, nella Roma 2 sono 240, nella Roma 3 sono 90, nella Asl Roma 4 sono 81, nella Roma 5 sono 84 e nela Roma 6 sono 117. Nelle province si registrano 404 casi e sono otto i decessi nelle ultime 24 ore.

Nella Asl di Latina sono 131 i nuovi casi, a Frosinone sono 159, a Viterbo 56 e a Rieti 58.

Bet/Int2