Mercoledì 7 aprile 2021 - 15:29

Patuanelli: dialogo con indecisi su Nutriscore, anche con Spagna

Lavoriamo per trovare minoranza di blocco per fermarlo

Roma, 7 apr. (askanews) – “Stiamo lavorando con i paesi che ancora non hanno espresso un parere formale, come Polonia, Slovacchia, Croazia e recentemente anche con la Spagna, per trovare quella minoranza di blocco che come ultima ratio ci servirà per fermare questo grande pericolo”. Lo ha detto il ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli, rispondendo al question time alla Camera a una domanda del Pd sul Nutriscore.

Patuanelli ha ribadito che quello del Nutriscore, a livello europeo, è un tema “che affonteremo nei prossimi mesi intraprendendo tutte le iniziative possibili per bloccare un progetto insano, e non solo perché vogliamo tutelare le nostre produzioni agroalimenti. Siamo tutti concordi – ha detto il ministro – che l’Italia non possa accettare che il Nutriscore diventi un obbligo di etichettatura a fronte pacco. Il compito di questa etichettatura è informare il consumatore, non possiamo accettare che diventi un fenomeno distorsivo attraverso il condizionamento del mercato”.