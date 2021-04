Lunedì 5 aprile 2021 - 08:29

Pasquetta in rosso in tutta Italia, ieri controlli e sanzioni

Oltre 110mila i controlli, 2.600 sanzioni

Milano, 5 apr. (askanews) – Dopo la Pasqua anche la Pasquetta, un tempo giornata classica delle gite fuori porta, è in rosso e blindata in tutta Italia. Il Viminale ha fatto sapere che, nella giornata di domenica, sono stati effettuati 111.202 controlli, con 2.643 sanzioni comminate e 12 denunce. Sono stati 14.797 gli esercizi commerciali controllati con 88 titolari sanzionati e 34 chiusure.

Inoltre il ministro della Salute Roberto Speranza, ha prorogato fino alla fine del mese le limitazioni disposte dall’ordinanza 30 marzo per tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia in uno o più Stati e territori Ue. Misure che contengono l’obbligo di una quarantena al rientro, anche con tamponi negativi, per cinque giorni.