Venerdì 2 aprile 2021 - 22:01

Autismo, la storia di Alberto e del “castello con tante porte”

Il racconto di come far uscire fuori la bellezza dalla sofferenza

Roma, 2 apr. (askanews) – Giornata della consapevolezza dell’autismo: in Italia, la sindrome dello spettro autistico colpisce 1 bambino ogni 77, nella fascia di età 7-9 anni, e si calcola che le persone che ne soffrono siano tra le 300 e le 500mila. Ma cosa significa essere una persona con un disturbo dello spettro autistico? “La persona autistica è un castello enorme con tante porte dentro e ogni giorno devi trovare la chiave per poterne aprire una e ogni giorno scopri qualcosa di nuovo, ma non è detto che quello che poi scopri è quello che ti aspettavi”: Alberto Chiavoni lo dice così, disegnando con le sue parole un mondo intero. Quando aveva due anni e mezzo gli hanno diagnosticato una sindrome di livello 2 poteva peggiorare, poteva migliorare. Tecnicamente ha raggiunto un livello 1, ad alto funzionamento. Ha lavorato molto su se stesso. Ha sofferto, lo hanno bullizzato, lo hanno preso in giro “dondolo… pendolo…fra’ Martino”, per il suo oscillare, che lo rassicura. Ma poi ha capito che poteva andare oltre, perché “anche io ho un valore, anche la mia vita è preziosa e posso dare qualcosa”.

Sua madre lo ha sostenuto, ha incontrato un insegnante di sostegno che lo ha capito, un musicista che ha trasformato il suo battere con i cucchiai in ritmo sulle percussioni; ha incontrato anche la fede in una parrocchia romana, è andato in Africa, “e ho capito che non ero l’unico al mondo a soffrire ci sono tante persone e tanti modi diversi di soffrire. E potevo aiutare anche io”. Oggi ha un’edicola, è un batterista, insegna la batteria, “a suonare con il gruppo, e comunicare agli altri”, ha la sua band, è vicepresidente del Gruppo Asperger Italia, sezione Lazio, ha scritto un libro, ha girato un video usato nei corsi dalle forze di polizia per agire al meglio di fronte a persone con problemi comportamentali e relazionali.

Alberto mentre fa l’intervista al telefono, continua ad ascoltare e servire i clienti all’edicola, ognuno con le sue diverse richieste. Racconta di sé, di chi incontra e ha incontrato, del suo mondo, dei suoi pensieri, facendo correre ogni parola verso un’immagine: “Magari un altro ragazzo autistico non ti dice una parola, io parlo a macchinetta”, e si scusa. Vorrei scusarmi io perché sono troppo lenta, troppo impacciata ad uscire dai miei schemi mentali, la forza cristallina dei suoi travolge. “La mia fortuna è che il mio interesse ristretto è capire le cose del mondo, ci penso e ci ripenso, e scavo”.

“Una persona autistica ha difficoltà di relazioni e sociali, resta nel suo mondo perché in quello degli altri non ce la fa a starci, si sente troppo diverso, e si chiede perché? Cosa c’è che non va in me. La frustrazione è la più grande sofferenza. Non riuscire a far capire come ci sentiamo, non riuscire a far capire che una battuta fa male perché la prendiamo sul serio, a dire che quel rumore è troppo forte, fa male e così urliamo. Non riusciamo a dire la fatica, così ci perdiamo nei nostri mondi”. E “ognuno è diverso dall’altro. Si usa la parola autismo ma non esiste un persona con un disturbo dell’autismo uguale all’altra, i nostri interessi ‘ristretti’, a volte ossessivi, sono diversi, così come i movimenti ripetitivi che ci calmano. Io dondolo, quando sono stanco o a disagio non vedo l’ora di farmi una dondolata”. Ché in un mondo dove le relazioni pesano quanto vali “ti senti una nullità, il problema dell’autostima per noi è fondamentale. E’ una spina. Ogni volta che siamo in situazioni diverse la sentiamo. La routine ci dà sicurezza. Fare cose nuove, incontrare nuove persone ci dà insicurezza e fa male: non sappiamo come comportarci e ci sentiamo sbagliati. Gli altri non ci capiscono e ci prendono in giro o ci scartano”.

Alberto cerca di aiutare ora quei bambini, in tutti i modi possibili, dal figlio del vicino, ai ragazzi a cui insegna a suonare, ma pensa spesso anche ai genitori, che non sanno cosa fare: “Quando il figlio ha due o tre anni lo chiamano e non risponde, lo trovano a fissare la gamba di un tavolo e non si muove da lì. Ripete sempre e solo lo stesso gioco. Quando nasce un figlio i genitori hanno tante aspettative, aspirazioni, progetti per i loro figli, e di fronte a un figlio autistico vanno nel panico. Ma anche il bambino autistico ha paura: chi sono io, perché io mi comporto così? Cosa ha il mio cervello di sbagliato? Se i genitori si rivolgono a un bravo neuropsichiatra, se hanno la fortuna di trovarlo, se c’è una diagnosi precoce, allora con il giusto supporto chi ha un disturbo dello spettro autistico può riuscire a imparare a relazionarsi, a stare nel mondo”.

L’autismo è un enigma che non si risolve solo da una parte, ci sono persone che lasciate da sole non riescono neanche a dire ciao, questa difficoltà è dolore: “Io parlo tanto ma non ti guardo negli occhi perché faccio troppa fatica, è troppo. Un bambino autistico può imparare a relazionarsi con il tempo, stando in relazione, con la terapia comportamentale-cognitiva ma bisogna andargli incontro, capire quando sia acuta la sua sensibilità. Rischiamo di cadere nel mental breakdown. Da piccolo non sopportavo i rumori forti, se sentivo un trapano, iniziavo a sbattere, urlavo, strillavo”. Fa una pausa: “In realtà capita anche ai bambini che vengono qui e non trovano il giocattolo che volevano, urlano e sbattono i piedi, sembra vogliano distruggere l’edicola”.

Autismo, sindrome di Asperger “è un modo di essere, ma ognuno di noi è diverso, ognuno di noi vede il mondo e comunica in modo diverso, non c’è una persona autistica uguale all’altra, ognuna ha il suo abito. In comune abbiamo che non sappiamo relazionarci, possiamo impararlo. La cosa più difficile è gestire la frustrazione. Ora ho la mia edicola, qualche anno fa non sarei stato in grado di gestire tutte le persone che vengono – continua Alberto mentre dà il resto a una signora, e cerca le figurine per un altro bambino – ma ho dovuto farlo imparare al mio cervello. Adesso gestisco il mio autismo. Ogni giorno dico al mio autismo: adesso stai buono lì. Certo – confessa – a volte arrivo a casa e sono stanco. Ma a quel punto se sto in camera mia da solo e faccio quello che voglio, mi rifugio nel mio mondo è anche giusto”. “In fondo succede anche ai neurotipici, che poi queste parole non mi piacciono, chi è davvero neurotipico?”.

“La sofferenza più grande è quella di non essere capiti. Ma c’è anche tanta bellezza. Per cercare di andare incontro agli altri una persona autistica fa anche troppo. Magari è ingenua, goffa, ma se fossimo capiti, se le persone comprendessero, potremmo imparare gli uni dagli altri. Dall’essere tutti diversi. Potremmo trovare un punto d’incontro. C’è tanta bellezza, dovunque, devi solo farla uscire”.

(di Giovanna Turpini) Gtu