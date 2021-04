Giovedì 1 aprile 2021 - 18:33

Sono 23.649 i nuovi positivi al Covid, ancora 501 morti in 24 ore

Tasso di positività nazionale al 6,6%

Milano, 1 apr. (askanews) – Sono 23.649 i nuovi contagiati dal Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di 356.085 tamponi effettuati si registra un tasso di positività del 6,6%, in calo dello 0,2% rispetto a ieri. I dati ufficiali del ministero della Salute documentano anche 501 nuovi morti, con il tale che sale a 109.847 vittime.

Calano i ricoveri in terapie intensive (-29) e in reparti ordinari (-231). Le dosi di vaccino somministrate in totale sono arrivate a 10.324.127.