Giovedì 1 aprile 2021 - 13:10

Le Grands Chais de France: in Italia vendute 850mila bottiglie

Fatturato on trade aumenta del 720% negli ultimi 3 anni

Roma, 1 apr. (askanews) – Un 2020 positivo per Famille Helfrich, a capo del gruppo Les Grands Chais de France: le vendite di vino francese in Italia sfiorano le 850.000 bottiglie vendute in un anno, con un + 720% sul fatturato on trade negli ultimi 3 anni. Les Grands Chais de France possiede Domaine di proprietà nei territori più vocati per la produzione di vini fermi e Crémants, dalla Valle della Loira a Bordeaux, e dal Languedoc – Roussillon, Provenza e Valle del Rodano, fino in Borgogna nonché in Jura e Alsazia. È il primo esportatore di vino francese nel mondo, con più di 170 Paesi raggiunti, e partner privilegiato di produttori importanti delle zone più prestigiose di Francia.

Lo sviluppo del mercato italiano è stato affidato tre anni fa alla country manager emiliana Romina Romano con il compito di accrescere le vendite Horeca: in questo canale si è passati dalle 3.600 bottiglie del 2017 a chiudere il 2020 con un totale di 120.000 bottiglie vendute, che corrisponde a + 720% sul fatturato on trade negli ultimi 3 anni.

Il fatturato complessivo in Italia ha superato i 3.500.000 euro (+ 9% negli ultimi tre anni) grazie alla presenza in ristorazione, hôtellerie ed enoteche ma anche nelle principali piattaforme di vendita online, e nella gd di alto posizionamento.

Lo sviluppo del mercato italiano resta ancora uno degli obiettivi principali del gruppo che ha attivato strategie di comunicazione online e offline per far conoscere i suoi prodotti.