Giovedì 1 aprile 2021 - 09:31

Lazio, Zingaretti: vaccino Johnson, dal 20 aprile in farmacia

Si parte dalla fascia di età 60-55

Roma, 1 apr. (askanews) – “Inizieremo tra qualche giorno la distribuzione del vaccino Johnson&Johnson nelle farmacie”. Lo ha annunciato il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, ospite a Start su Skytg24, ricordando che il Lazio sta procedendo spedito sul fronte della campagna vaccinale ma il tema fondamentale sono le dosi. In particolare si inizierà dagli under 60, la fascia di età dai 60 ai 55 anni, e dal 20 aprile sarà possibile recarsi in farmacia per ricevere la dose di vaccino. Zingaretti ha ricordato che questo vaccino essendo monodose faciliterà anche la campagna vaccinale.