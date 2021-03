Mercoledì 31 marzo 2021 - 20:06

Opel: basta nomi e loghi sulle auto, arriva il QR Code

Può assumere qualsiasi forma e apre a nuove interazioni e servizi

Milano, 31 mar. (askanews) – Basta con le scritte: nomi, definizioni dei motori e logo dei futuri modelli Opel saranno sostituiti da codici QR. Battezzati Design iQR Code possono assumere qualsiasi forma, per esempio quella del leggendario logo della Opel Manta, che appare digitalizzato sulla Opel Manta GSe ElektroMOD.

“Scrivere il codice per il logo della Opel Manta GSe ElektroMOD è stata un’esperienza straordinaria: rimodellare la forma squadrata del tradizionale QR Code e trasformarla nella silhouette di una razza, conservando allo stesso tempo il movimento naturale di una manta che nuota nell’animazione digitale – questa per me è una vera sfida. Il fatto di essere riusciti a trasformare in realtà una visione così futuristica è assolutamente sensazionale”, ha dichiarato Hara Masahiro Junior II, Opel Chief Graphic Designer iQR Codes – discendente del famoso inventore del primo QR Code.

In futuro Opel creerà un Design iQR Code unico per ogni nuovo modello a partire dalla prossima generazione di Opel Astra, che sarà presentata alla fine dell’anno. La tecnologia di Opel apre nuove possibilità di interazione: le persone per strada potranno scansionare il codice sui modelli Opel con il proprio cellulare e contattare direttamente il guidatore. Ma non solo. Nel Design si possono memorizzare le informazioni relative ai pagamenti: sarà sufficiente ad esempio che un’officina autorizzata scansioni il codice per addebitare l’importo delle riparazioni effettuate direttamente sul conto, anche in criptovalute come i bitcoin.