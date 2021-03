Mercoledì 31 marzo 2021 - 17:28

Inchiesta camici, Fontana indagato per autoriciclaggio e falso in voluntary

Nuove accuse al governatore. Nel mirino dei pm i soldi in Svizzera

Milano, 31 mar. (askanews) – Autoriciclaggio e falsa dichiarazione nella voluntary disclosure: sono le nuove accuse contestate dai pm di Milano al presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nell’inchiesta sulla fornitura di camici (poi trasformata in donazione) commissionata dalla centrale acquisiti regionale Aria alla società di abbigliamento varesina Dama, controllata dal cognato del governatore Andrea Dini e partecipata anche dalla moglie Roberta, durante la fase più acuta della prima ondata dell’emergenza Coronavirus.

Il nuovo fronte investigativo riguarda nello specifico i 5,3 milioni di euro scudati da Fontana nel 2015 grazie alla voluntary disclosure in un conto svizzero. Soldi che il governatore ha sempre giustificato come frutto di eredità ricevuta dalla madre, di professione dentista. Per vederci chiaro, la procura di Milano ha disposto una rogatoria internazionale in Svizzera.

Fontana risultava già indagato per frode nelle pubbliche forniture insieme al cognato Dini e all’ex direttore generale di Aria, Filippo Bongiovanni, accusati anche di turbata libertà nella scelta del contraente.

fcz/Int2