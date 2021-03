Figliuolo in visita a Milano: critocitÃ  da migliorare

Mercoledì 31 marzo 2021 - 15:28

Figliuolo in visita a Milano: critocità da migliorare

"Gradualmente ma in maniera veloce si risolveranno le problematiche"

Milano, 31 mar. (askanews) – “Da domani la Lombardia sarà inserita nei sistemi informativi della struttura commissariale di Poste e ritengo che gradualmente ma maniera veloce si risolveranno tutte quelle problematiche che ci sono state legate proprio a una criticità nei sistemi informativi”. Lo ha detto il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, parlando all’incontro con i giornalisti in Fiera Milano al termine di un tour in tre centri vaccinali lombardi assieme al capo della Protezione civile Fabrizio Curcio.

“Va tutto bene? No, come da altre parti dobbiamo migliorare – aveva detto poco prima Figliuolo – altrimenti non ha senso verificare il piano. Il senso del piano è verificare gli scostamenti, cioè se ciò che si è pensato è in linea con quello che si deve fare sul terreno. Bertolaso ha detto abbiamo una Ferrari con le ruote sgonfie io dico magari a volte non è arrivata la giusta benzina. Le idee però ci sono – ha aggiunto – ho visto un piano coerente con quello nazionale e questo mi conforta molto”.

Mda/Int5