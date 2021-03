Crisanti spiega come sarÃ  l’uscita dalla pandemia (e non Ã¨ come immaginiamo)

Mercoledì 31 marzo 2021 - 21:15

Crisanti spiega come sarà l’uscita dalla pandemia (e non è come immaginiamo)

Non basterà l'immunità di comunità

Roma, 31 mar. (askanews) – Che sia immunità di gregge, o meglio di comunità, o individuale, che sia conquista del vaccino o lascito della guarigione, l’immunità dal Sars-Cov-2 è un traguardo raggiungibile? Alla domanda risponde, a tutto tondo, Andrea Crisanti, direttore del dipartimento di medicina molecolare e del laboratorio di virologia e microbiologia dell’Università, azienda ospedaliera, di Padova. E lo fa partendo da uno studio sul campo, che qualche risposta – in una pandemia in cui ‘tutto cambia velocemente’ – l’ha già data, uno studio condotto a Vo’ Euganeo, 3.200 persone circa, paese del Veneto, uno dei primi focolai di Sars-Cov-2 in Italia. Dallo studio sui tamponi di Vo’ è arrivata la prima conferma dell’esistenza e del pericolo degli asintomatici con un primo studio pubblicato su Nature. Ora un altro studio sui campioni sierologici raccolti, condotto dall’Università di Padova e dall’Imperial College di Londra, sempre coordinato dal professor Andrea Crisanti, ha dato altre risposte sull’immunità. La ricerca è un pre-print, è sottoposta a valutazione di alcune prestigiose riviste scientifiche, tra cui Nature, e Crisanti anticipa alcuni ma importanti dati. Altri ne verranno, risposte che arrivano dai test su persone positive al Covid, ma anche negativizzate e positive al test sierologico, su persone che si sono ammalate ma anche sugli asintomatici e ‘anche in loro gli anticorpi restano in circolo molto tempo’.

Ecco cosa è successo a Vo’: ‘Dopo aver testato due volte con i tamponi, abbiamo testato tutta la popolazione per la presenza di anticorpi’, racconta Crisanti ad askanews, spiegando: ‘Lo abbiamo fatto per due ragioni fondamentali. Prima ragione: il 27 febbraio (2020) avevamo fatto il tampone a tutta la popolazione e volevamo vedere se le persone che erano risultate positive avevano prodotto anticorpi. Seconda ragione: cercavamo di risolvere un problema, i modelli matematici ci dicevano che si erano infettate anche altre persone prima di quelle rilevate col tampone, persone che nel frattempo erano guarite. Se il primo malato da Sars-Cov-2 era stato registrato la prima settimana di febbraio, significava che c’erano state molte altre persone, che avevano avuto il tempo di infettarsi, trasmettere l’infezione ad altri, e guarire. Quindi dovevamo fare un’indagine sierologica per scoprire la vera entità del cluster’.

E così ‘abbiamo fatto tutta un’analisi gigantesca, abbiamo usato tre diverse tecnologie, fatto 10mila test, una cosa pazzesca – parla della ricerca con entusiasmo il professor Crisanti – la popolazione è stata testata con tre tecnologie diverse, tutti sono stati quindi testati tre volte’. Alla fine di maggio (2020) i risultati: ‘Abbiamo trovato 625 persone positive agli anticorpi. E queste 625 persone comprendono tutte coloro che erano risultate positive al tampone a febbraio, più altre 45 persone, le quali si erano infettate probabilmente prima ed erano guarite nel momento in cui hanno fatto il tampone, ma sono risultate positive agli anticorpi. Abbiamo ri-testato tutte queste persone a novembre, quindi praticamente dopo 9-10 mesi dopo l’infezione e abbiamo scoperto che queste persone hanno ancora livelli di anticorpi ben evidenti’. E c’è una cosa ancora più interessante: ‘Indipendentemente dal livello iniziale di anticorpi misurato a maggio, nel siero di 25 persone il titolo invece di diminuire è aumentato. Abbiamo interrogato tutte queste persone e abbiamo scoperto che la maggior parte avevano avuto contatti con infetti e malate, o addirittura avevano convissuto con persone malate. Nessuno di loro ha sviluppato la malattia e hanno invece avuto una specie di richiamo immunologico, a causa del contatto con i malati. Tutto questo dimostra che la maggior parte delle persone che sono guarite sono protette’. Inoltre ‘sia che fossero stati sintomatici o non sintomatici non cambiava la risposta immunologica’.

Questi risultati ‘fanno ben sperare anche per i vaccini’. Per Crisanti, Vo’ Euganeo ‘segna una sorta di punto zero da cui partire, è un fantastico punto di osservazione, in anticipo di 11 mesi sul vaccino’, visto che le prime vaccinazioni sono partite il 27 dicembre 2020. Test sierologici periodici potranno controllare quanto dura la risposta immunitaria della popolazione e dare quindi una misura anche per il vaccino. In ogni caso ‘sarà fatto anche un controllo parallelo sulle persone vaccinate’. E c’è anche un’altra domanda a cui Crisanti vuole rispondere da Vo’: ‘Stiamo facendo anche uno studio per capire perché alcune persone non diventano positive, non vengono contagiate dal Sars-Cov-2 nonostante la vicinanza a persone infettate o malate. Abbiamo fatto l’analisi genetica di tutta la popolazione di Vo’, per i risultati bisogna aspettare un po’, ma sapremo anche questo’.

Anche alla luce di quello che è stato scoperto a Vo’, con la campagna vaccinale che avanza, è possibile raggiungere l’immunità di comunità con il Sars-Cov-2? ‘Quello che si può raggiungere sicuramente è l’accettabilità sociale della malattia. Se immunizziamo adesso, e poi costantemente, tutte le persone nelle fasce di età sopra i 55 anni e tutte le persone fragili sicuramente la letalità diminuirà drammaticamente. E se diminuisce la letalità diminuisce anche il problema. Sull’immunità di comunità invece ho qualche riserva. Con questo virus si raggiunge quando è stato vaccinato circa il 70% della popolazione, ma se si vaccina indiscriminatamente, indipendentemente dalle fasce di età, il problema non si risolve. Vaccinare il 70% degli over 80, il 70% degli over 60, il 70% delle persone fragili non basta: per queste fasce di età bisogna arrivare intorno al 90-95%’. Questo perché bisogna capire cosa accade quando si raggiunge l’immunità di comunità: ‘Si raggiunge una soglia per cui l’indice di trasmissibilità RT è uguale a uno. Quindi se non metto la mascherina, abbandono qualsiasi restrizione di movimento e ho 10mila casi la settimana, avrò 10mila casi anche la settimana dopo. Il numero dei casi rimane costante, non aumenta né diminuisce. Se si vuole arrivare alla diminuzione dei casi bisogna invece aumentare la percentuale di persone vaccinate oppure/anche usare qualche precauzione, ad esempio evitare gli assembramenti e mantenere difese passive come le mascherine, specie in certe circostanze. Per far calare i casi (e i morti o ricoveri) occorre implementare le misure di controllo della trasmissione sul territorio’. Non solo, per Crisanti il pericolo arriva dall’esterno, anche se si raggiungesse l’immunità di comunità: ‘E’ fondamentale per proteggere dal rientro di varianti resistenti al vaccino’.

Perché ‘le varianti sono un pericolo, parliamoci chiaro. Lo sono per due motivi: cambia la soglia dell’immunità di comunità, possono eludere i vaccini. La variante inglese ha alzato la soglia dell’immunità di comunità, perché questa soglia dipende dall’indice R con zero, più è alto più è alta anche la soglia dell’immunità. Il secondo problema è che le varianti possono non rispondere al vaccino e quindi diffondersi anche tra i vaccinati. Le varianti hanno un impatto importantissimo, il Sudafrica ha bloccato la campagna di vaccinazione con Astrazeneca perché non protegge contro la variante sudafricana’.

Per troncare la circolazione del virus non basta raggiungere la soglia dell’immunità di comunità, servirebbe (al netto del pericolo varianti) una soglia più elevata, che non è però raggiungibile: ‘In Italia, a spanne, ci sono circa 12 milioni di bambini/ragazzi, rimangono 50 milioni di persone da vaccinare. Di questi 50 milioni, se va bene, si vaccina l’80%. Ne rimangono fuori altri 10 milioni e sono già 22 milioni di persone non vaccinate e quindi già non ci siamo più. Se vogliamo raggiungere una percentuale di vaccinati che supera la soglia dell’immunità e blocca la trasmissione bisogna vaccinare anche i giovani, perlomeno la fascia di età dai 13 ai 18 anni’.

‘Io penso che l’accettabilità sociale è un obiettivo più alla portata e si può raggiungere anche prima, l’immunità di comunità è un obiettivo di prospettiva’, e per bloccare del tutto la trasmissione abbandonando mascherine e distanze si va ancora più in là. ‘Quando avremmo vaccinato quante più persone possibili – aggiunge Crisanti – attraverseremo probabilmente un periodo, almeno un paio d’anni, dove la priorità sarà quella di non far penetrare varianti resistenti al vaccino. Vivremo tutta una serie di limitazioni ai viaggi, necessariamente. O dovremmo sottoporci ad analisi e controanalisi in continuazione per viaggiare’.

E se la quarantena breve a 5 giorni con tampone negativo finale va bene (‘non ci sono dubbi, è dimostrato ormai da tanti studi, se una persona al quinto giorno dal contatto non si è infettata, non si infetta più’) il mondo si dovrà ‘necessariamente orientare verso una limitazione dei viaggi. Come già succede in Australia, in Nuova Zelanda, in America, in Inghilterra, dove entrare e uscire non è facile. I Paesi che hanno investito moltissimo in controllo del territorio e vaccino non vogliono riavere il problema. Anche l’Europa, secondo me, dovrà scegliere una politica unitaria. Ci saranno forse delle zone più a rischio, e chi viene da quelle zone più a rischio anche all’interno dell’Europa, potrà essere soggetto a limitazioni’. Sulla necessità di una simile limitazione ai viaggi per Crisanti ad ora non c’è dubbio, anche se ‘è tutto in rapidissima evoluzione, siamo ancora in una fase tutto sommato sperimentale’.

Senza contare che si ragiona su soglie di percentuali di immunità all’interno dei Paesi, quando la soglia dovrebbe essere estesa a tutto il mondo, e i vaccini che ci sono al momento ‘sono vaccini per ricchi, per i vaccini che hanno bisogno di refrigerazione, specie se a due dosi non c’è nessuna speranza che la vaccinazione sia implementata nei Paesi poveri. Gli altri Paesi dovranno farsi carico del problema’.

Alla fine quindi quando un ritorno alla normalità? ‘Se per normalità si intende l’accettabilità sociale a fine anno potremmo riuscirci. Se invece si intende continuare a fare quello che facevamo prima, serviranno almeno un paio di anni’. Ma Andrea Crisanti come se lo immagina il post-Covid? ‘Non sarà uguale a prima. Non sarà tutto come prima, né nei rapporti sociali né per quelli economici. Tantissimi viaggi non si faranno più. Ci sono tante cose che cambieranno’. Non finirà come in un film di Hollywood. (di Giovanna Turpini).

Gtu