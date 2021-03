Martedì 30 marzo 2021 - 17:41

Aumentano i casi a Roma e nel Lazio, D’Amato: “Fate attenzione”

"Mantenere alta l'attenzione

Roma, 30 mar. (askanews) – Mantenere alta l’attenzione. Non si stanca di ripeterlo l’assessore regionale alla sanità del Lazio, Alessio D’Amato, che anche oggi nel primo giorno in zona arancione si raccomanda ai laziali di esser prudenti perché i dati ancora destano preoccupazione. Su oltre 14 tamponi nel Lazio e oltre 24 mila antigenici si registrano 1.593 nuovi casi positivi (+190), 32 decessi (-13) e +1.696 guariti. In calo i decessi e le terapie intensive mentre aumentano i casi e i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10% ma se si considerano gli antigenici la percentuale è al 4%. A Roma i casi sono a quota 800 e da domani a mezzanotte al via le prenotazioni per gli anni 67-66 (i nati nel 1955 e 1954). Nel dettaglio dei numeri sul territorio nella Asl Roma 1 sono 424 i casi nelle ultime 24ore, nella Roma 2 sono 285, nella Roma 3 sono 147, nella Roma 4 sono 81, nella Roma 5 sono 162 e nella Asl Roma 6 sono 183. Nelle province si registrano 311 casi e sono tredici i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 87 i nuovi casi, a Frosinone sono 124, a Viterbo sono 66 e a Rieti sono 34.

Bet/Int2