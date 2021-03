Martedì 30 marzo 2021 - 14:45

Armani trasforma il suo teatro a Milano in hub vaccinale

Lo spazio dedicato alle sfilate ora a disposizione per la campagna vaccini

Milano, 30 mar. (askanews) – Il Gruppo Armani sarà una delle prime aziende con sede in Lombardia a dare il via alla campagna vaccinale anti Covid-19, come previsto dalla delibera regionale.

L’attività di vaccinazione verrà effettuata a Milano presso l’Armani/Teatro, luogo che da sempre ospita le sfilate della maison e che nel febbraio 2020 fu lo scenario della prima sfilata a porte chiuse. La vaccinazione avverrà nei modi e nei tempi che saranno comunicati nei prossimi giorni e la partecipazione sarà su base volontaria. Appena sarà reso possibile, la vaccinazione verrà implementata anche nelle altre regioni.

La campagna, spiega il gruppo Armani, risponde all’obiettivo di ridurre il gravoso lavoro svolto dalle strutture sanitarie, facendo sì che le risorse siano impiegate all’incremento di assistenza e cura. L’iniziativa è stata fortemente voluta da Giorgio Armani in un’ottica di servizio e vicinanza ai suoi dipendenti in un momento ancora fortemente critico per la salute di tutti.

Rar/Int5