Lunedì 29 marzo 2021 - 09:39

“Se non posso benedire le coppie gay non benedico le palme” (Don Mignani)

La protesta di don Giulio dopo il pronunciamento della congregazione vaticana

Roma, 29 mar. (askanews) – “Se non posso benedire le coppie formate da persone dello stesso sesso, allora non benedico neppure palme e ramoscelli d’olivo”. Il parroco di Bonassola (La Spezia), don Giulio Mignani, lo ha detto in occasione della domenica delle palme, in protesta contro il “responsum” della congregazione vaticana per la dottrina della fede che vieta la benedizione delle coppie omosessuali.

Don Giulio, che più volte si è schierato a favore delle famiglie arcobaleno, ha spiegato la sua protesta, riferisce la stampa locale, durante l’omelia della messa della Domenica delle Palme, che apre la Settimana Santa per i cristiani.

Ska/Int5