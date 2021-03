Lunedì 29 marzo 2021 - 07:15

“Presi in giro, per le Canarie bastano due tamponi” (Federalberghi)

Bocca: "Chiudiamo gli italiani a casa ma poi li facciamo andare in giro per il mondo"

Roma, 29 mar. (askanews) – “Non mi posso muovere dal mio Comune, ma posso volare alle Canarie: è assurdo, mentre l’85% degli alberghi italiani è costretto a restare chiuso. Gli imprenditori si sentono presi in giro. Chiudiamo gli italiani in casa, ma poi li facciamo andare in tutto il mondo: così si ammazza il turismo italiano”. Lo dice al Corriere della Sera Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi.

“Quando abbiamo visto la zona rossa per Pasqua, pensavamo che almeno per l’estero ci fosse la quarantena, invece basta un tampone. E gli altri Paesi ne approfittano”, spiega. Per le vacanze estive in Italia “siamo ancora appesi alle zone colorateenon sappiamo come organizzarci, non c’è alcuna prospettiva. nel frattempo, il turismo, nazionale e internazionale si organizza”.

“Abbiamo l’85% degli alberghi chiusi; i più piccoli e chi era in affitto non riapriranno più. Se non si riapre almeno a maggio, molti altri non riusciranno a salvarsi. I ristori? Dodicimila euro per due milioni di euro persi possono aiutare?”, conclude Bocca.

Sav/Int5